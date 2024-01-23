Посол США Бринк о массированной ракетной атаке РФ: Украина сейчас нуждается в нашей дальнейшей поддержке

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала массированную ракетную атаку РФ по Украине утром 23 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) Бринк.

Посол США напомнила, что в результате массированного ракетного удара РФ по украинским городам погибли по меньшей мере 5 человек и более 40, включая детей, получили ранения.

"Сейчас Украина нуждается в нашей дальнейшей поддержке, чтобы оградить себя от этих жестоких нападений на гражданское население", - подчеркнула Бринк.

Утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.

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