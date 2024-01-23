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Мы не видим угрозы со стороны России против любого союзника НАТО, - Столтенберг

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Мы не видим угрозы со стороны России против любого союзника НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока не видит прямой угрозы нападения России на кого-либо из союзников по НАТО.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не видим никакой прямой или непосредственной угрозы любому союзнику НАТО. Конечно, мы внимательно следим, что делает Россия. Мы увеличили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части альянса, но сама идея этого состоит в том, чтобы предотвратить любое нападение на союзников", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года "для НАТО было очевидно, что у нас было две задачи: одна - поддерживать Украину".

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"Союзники из НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и я уверен, что они будут продолжать это делать. Другая задача, конечно же, предотвратить перерастание этой войны в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Мы сделали это, развернув больше боеспособных войск в восточной части альянса, путем дальнейшего увеличения наших инвестиций в оборону, а также за счет большего количества учений", - детализировал он, отметив, что на этой неделе начнутся большие учения, которые "станут наибольшими учениями за последние десятилетия для НАТО".

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Він десь від Зеленського заразився?
  • Валентин Коваль 7c749467
    Тому шо Украіна взяла удар на себе -- даваите зброю
  • Mykola Bratiychuk
    Підіть на ефіри Соловйова, Скабеєвої, Норкіна і там ще одного придурка. Щенін чи що.? Тоді побачиш. Скажете що це просто пропаганда? Ось тут і криється нерозуміння росії Заходом. Пам,ятайтеь! Якщо пропагандисти говорять, що нападуть, то нападуть обов,язково. Так було з Україною. Вони говорили, що вже готові нападати а наші дебіли замочували м,ясо на шашлики.
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