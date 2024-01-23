В России произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдера "Акадо-Телеком", - ГУР МО

Из-за хакерской атаки на российского провайдера значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров на России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "акадо-телеком". Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической России, в частности администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанк" и другие объекты", - говорится в сообщении.

21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо".

В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России, значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора. Точный масштаб ущерба для России уточняется, добавили в ГУР МО.

Читайте также: Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера "М9ком": Часть жителей столицы РФ осталась без интернета