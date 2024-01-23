НАТО закупит 155-мм артиллерийские боеприпасы на €1,1 млрд, часть снарядов будет поставлена в Украину, - Reuters

НАТО подписала контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 1,1 миллиарда евро. Часть снарядов будет поставлена Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Война в Украине превратилась в битву боеприпасов", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

Как отмечается, НАТО заключила соглашение от имени нескольких союзников, которые передадут снаряды Украине. Также боеприпасы используются для пополнения собственных истощенных запасов. Оптовые закупки гарантируют более низкие цены, добавляет Reuters.

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Первые поставки боеприпасов ожидаются в конце 2025 года, сообщил агентству представитель НАТО.

По контракту, вероятнее всего, будет закуплено около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Как сообщил источник в отрасли, боеприпасы будут поставлять французский изготовитель оружия Nexter и немецкая Junghans.

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