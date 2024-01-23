НАТО закупит 155-мм артиллерийские боеприпасы на €1,1 млрд, часть снарядов будет поставлена в Украину, - Reuters
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Война в Украине превратилась в битву боеприпасов", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.
Как отмечается, НАТО заключила соглашение от имени нескольких союзников, которые передадут снаряды Украине. Также боеприпасы используются для пополнения собственных истощенных запасов. Оптовые закупки гарантируют более низкие цены, добавляет Reuters.
Первые поставки боеприпасов ожидаются в конце 2025 года, сообщил агентству представитель НАТО.
По контракту, вероятнее всего, будет закуплено около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов.
Как сообщил источник в отрасли, боеприпасы будут поставлять французский изготовитель оружия Nexter и немецкая Junghans.