Новости

США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон

18 083255
США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон
На заседании в формате Рамштайн, которое состоится 23 января, США надеются на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников. Заседание будет посвящено долгосрочным потребностям Украины.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Заседание в формате "Рамштайн" будет происходить в момент, когда у США нет денег и не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с российской агрессией.

Ожидая принятия Конгресcом бюджета и потенциальное выделение дополнительных средств Украине, США будут надеяться на помощь союзников, которые смогут восполнить этот пробел.

"Несмотря на то, что мы не можем оказать свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать. Мы надеемся на них", - подчеркнула она.

Встреча пройдет в онлайн-формате.

Читайте: Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, - Кирби

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Kare Resa
    Де той Кучма, що підписав Будапештський меморандум о гарантіях безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї. Це зараз через нього та других таких як від обстрілюють українські міста, гинуть люди. Мабуть на добрій пенсії і п'є Боржомі
  • Саша Пончик
    Час ******** історій.
  • Старый зольдат
    Кучма, ти, сучий син, де зник зі своім родиним кублом? Я ти, гнида смердюча, погодився здати ЯО, а вони тобі нагадають як ти, скотиняка проклята до 7 суглоба, московітам стретегічні бомб'ри та крилати ракети віддівав за газ.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости