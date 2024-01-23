США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон

На заседании в формате Рамштайн, которое состоится 23 января, США надеются на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников. Заседание будет посвящено долгосрочным потребностям Украины.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Заседание в формате "Рамштайн" будет происходить в момент, когда у США нет денег и не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с российской агрессией.

Ожидая принятия Конгресcом бюджета и потенциальное выделение дополнительных средств Украине, США будут надеяться на помощь союзников, которые смогут восполнить этот пробел.

"Несмотря на то, что мы не можем оказать свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать. Мы надеемся на них", - подчеркнула она.

Встреча пройдет в онлайн-формате.

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