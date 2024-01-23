ООН о массированном ракетном обстреле РФ: "Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться"

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила новую волну ракетных атак российских захватчиков по городам Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, когда я пила кофе дома в Киеве, мои соседи собирались на работу, а дети готовились к школе, наш дом вздрогнул из-за волны ударов по украинской столице. В результате ударов были повреждены жилые дома вблизи офиса Организации Объединенных Наций в Киеве. Были повреждены дома, и мирные люди, которые, как я только что вспоминала, несмотря на войну, просто пытались жить обычной жизнью, оказались в больницах", - отметила Браун.

Сотрудники ООН сообщили Браун, что спасатели пытаются найти людей под завалами поврежденного жилого дома и разрушения в Днепропетровской области.

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Гуманитарная координатор ООН назвала эти удары еще одним "горьким напоминанием о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение России наносит миллионам людей в Украине".

Браун призвала прекратить "жестокие и неизбирательные удары" по мирным жителям.

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