ООН о массированном ракетном обстреле РФ: "Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться"
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, когда я пила кофе дома в Киеве, мои соседи собирались на работу, а дети готовились к школе, наш дом вздрогнул из-за волны ударов по украинской столице. В результате ударов были повреждены жилые дома вблизи офиса Организации Объединенных Наций в Киеве. Были повреждены дома, и мирные люди, которые, как я только что вспоминала, несмотря на войну, просто пытались жить обычной жизнью, оказались в больницах", - отметила Браун.
Сотрудники ООН сообщили Браун, что спасатели пытаются найти людей под завалами поврежденного жилого дома и разрушения в Днепропетровской области.
Гуманитарная координатор ООН назвала эти удары еще одним "горьким напоминанием о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение России наносит миллионам людей в Украине".
Браун призвала прекратить "жестокие и неизбирательные удары" по мирным жителям.