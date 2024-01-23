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Польша и страны Балтии предлагают ЕС новые санкции против РФ

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Польша и страны Балтии предлагают ЕС новые санкции против РФ
Евросоюзу предлагают новые санкции против России, касающиеся отказа от российского сжиженного природного газа и алюминия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

В частности, предложение предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа из России и российского алюминия, а также дополнительное препятствование обходу санкций.

Предложение также касается и усиления санкций против авиационной отрасли, расширения перечня подсанкционных компонентов, которые могут использоваться для производства БПЛА и дополнительные ограничения в сфере научного сотрудничества.

Польша и страны Балтии хотят, чтобы новый пакет санкций охватывал и Беларусь. Идея состоит в том, чтобы не дать России обойти ограничение ЕС с помощью Минска.

Инициативу обсудят на переговорах по 13 пакету санкций ЕС против РФ, который запланирован до 24 февраля.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций против РФ.

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Топ комментарии

  • Yura Armas
    Найкращі санкції - паРашу залити бетоном
  • shokolad
    от ці країни дійсно хвилює війна в Україні, бо вони наступні, а за океан армія мародерів точно пуляти не буде, тому там беззуба лошадь Байден і сказала - "ну ізвіні мужик, ну не шмогла"..
  • Bob Fayn
    Шоу Санкцій продовжується....
    Ви, ***ляді ті що понаприймали ,хоч би контролювали ,щоб в обхід вашої паперової хєрні ,рашка необходила.. Санкціонали ви наші.
    напишуть безглузду папірчину і пігають ,як всраку ранені то на обговорення,то та затвердження.
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