В ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы информируют о возможных пусках ракет с Ту22м3 (обновлено)

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.

"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!" – отметили в Воздушных силах.

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"Внимание! Вероятны пуски ракет с Ту22м3 из Липецкой области, рф. Следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили позже в Воздушных силах.

По состоянию на 14.01 объявлено об отбое опасности.