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Зеленский о ракетной атаке РФ: Сознательный террор против гражданских

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Зеленский о ракетной атаке РФ: Сознательный террор против гражданских
Президент Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие", - говорится в сообщении.

Сейчас известно о 22 пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизнь одного человека, добавил президент.

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Утренняя ракетная атака России по Украине 23 января

Утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.

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Топ комментарии

  • polini orop
    Та всім похєр шо ти там незламно гундосиш
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так, свідомий терор проти цивільних. А що Ви, пане Верховний Головнокомандувач можете запропонувати, щоб захистити свій народ? Немає інструкції по нанесенню удару по кацапах асфальтом, який Ви і Ваша команда виготовляли на протязі 3-х років, так і остнні два роки спустили на це "крадівництво" сотні мільярдів народних грошей? Це наслідки тієї політики "Великого крадівництва" і популізму 5 років правління. Це моя особиста думка, бо крім гарних слів, потрібні і гарні дії, яких, як показав час - не було і немає. Все, чим ми воюємо допомога західних партнерів.
  • Michael Ilyash
    Та ти шо...а переставити стопчики? А сойтись посередині? А війна вигідна лиш Порошенко? А "Свинарчуки" - які тягнули для нашого ППО запчастини. Та він не отбитий просто старається не палитись - фсбшний клоун
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