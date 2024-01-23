В ЕС договорились о введении налога на прибыль от замороженных российских активов, но не о конфискации, - Bloomberg

В Евросоюзе продвинулись реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов Центробанка РФ. Однако о конфискации пока речь не идет.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, министры иностранных дел ЕС дали свое "политическое благословение" на введение налога 22 января. На этой неделе этот вопрос обсудят послы стран Евросоюза.

По данным издания, союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный войной. ЕС, страны Большой семерки и Австралия уже заморозили около 260 миллиардов евро в активах центрального банка РФ в форме ценных бумаг и денежных средств, и более двух третей этой суммы находится в ЕС.

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Большинство активов в ЕС содержатся в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году они принесли доход в 3 млрд евро.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам, что во время встречи министров иностранных дел стран ЕС был достигнут прогресс по налогу на непредвиденные прибыли, и дискуссии продолжатся.

Как сообщили источники, группа стран, в частности Германия, четко дали понять, что они выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям.

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Ранее служба иностранных дел ЕС предложила многоэтапный процесс, который бы сначала определил соответствующие активы и очертил действия, которые должны принять центральные депозитарии ценных бумаг, которые хранят эти средства, прежде чем предлагать следующие шаги.

Эти шаги будут определять, как налог на непредвиденные расходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и как эти средства перечисляются в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут рассчитываться до того, как средства будут перечислены, отмечало агентство Bloomberg.

Недавно США дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов, но даже меньший шаг с налогообложением прибыли продвигался в ЕС медленно. Несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое может привести к стабильности евро.

Bloomberg добавляет, что дебаты о помощи Украине достигли критической точки, поскольку возникают вопросы неотложных потребностей разрушенной войной страны. В настоящее время помощь на сумму около 100 миллиардов долларов приостановлена из-за политических процессов в Вашингтоне и Брюсселе.

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