Польша приостановила расследование инцидента 2022 года по падению ракеты в приграничном селе Пшеводуве, - СМИ

В Польше приостановили расследование инцидента 2022 года в приграничном селе Пшеводув, где ракета убила двух человек. Польская сторона обвиняет Украину.

Об этом сообщает польское RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, расследование приостановили из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны в выяснении обстоятельств трагедии.

В прокуратуре объяснили решение "долговременными препятствиями для дальнейших процедур, заключающихся в ожидании выполнения запросов на информацию о международной правовой помощи".

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Приостановка производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства инцидента, а значит определить - кто конкретно несет ответственность за гибель польских граждан.

Польша направила Украине запросы уже несколько месяцев назад с целью достоверно выяснить, откуда и кем была выпущена упавшая в Пшеводуве ракета.

Напомним, 15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации".

США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

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