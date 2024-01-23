Без отопления и горячей воды из-за хакерской атаки остался жилой массив во Львове
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Во вторник, 23 января, жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления из-за хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Львовтеплоэнерго".
"В результате хакерской атаки - нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по возобновлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", - говорится в сообщении.
Во Львовтеплоэнерго отметили, что ориентированный срок восстановления – 21:00.