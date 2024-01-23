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Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)

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Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)
Кабмин назначил мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, Кабмин согласовал на главу Запорожской областной военной администрации", - говорится в сообщении.

В настоящее время должность главы Запорожской ОВА занимает Юрий Малашко.

Впоследствии представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об уходе Малашко и назначении на должность главы ОВА Ивана Федорова.

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Топ комментарии

  • Kravchenko Igor
    В Запоріжжі з керівниками дно все глибше і глибше. Попередні десь тихенько зникли після скандалів з гуманітаркою.
  • Перехватчик
    Місто до оборони не підготував, попав в полон, через пару днів обміняли на 7 шт кацапні і отримав за це Героя України.
  • Юрій Вінгорськи
    правильно
    а головне,дуже мудро....
    накуя захищати місто де ти був мером???
    хай другі його боронять....
    а я піду керувати чимось другим
    можу головою ОВА
    може ким завгодно, аби лиш не воювати....
    а звільнете Мелітополь, повернусь обов"язково, я ж патріот свого Мелітополя....
    і так мер Бердянська, Маріуполя, і багато, багато інших, окупованих міст
    всі, **** при посадах, зарплатах та пільгах
    і всі високопосадовці сібалися від війни, разом з мусарами, сбу, прокуратурами
    повернуться і будуть рити,
    хто що робив, так чи не так боронив, хто посмів приймати без них рішення
    короче, все як завжди...
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