Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)

Кабмин назначил мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, Кабмин согласовал на главу Запорожской областной военной администрации", - говорится в сообщении.

В настоящее время должность главы Запорожской ОВА занимает Юрий Малашко.

Впоследствии представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об уходе Малашко и назначении на должность главы ОВА Ивана Федорова.

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