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Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на премию "Оскар"

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Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на премию "Оскар"
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского военного корреспондента и режиссера Мстислава Чернова официально номинирован на "Оскар-2024".

Об этом идет речь на официальном сайте премии, передает Цензор.НЕТ.

Фильм Мстислава Чернова номинировали в категории "Лучший документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар".

В этой категории также будут соревноваться:

  • "Бобби Вайн: народный президент" (Bobi Wine: The People's President);
  • "Вечная память" (The Eternal Memory);
  • "Четыре дочери" (Four Daughters);
  • "Убить тигра" (To Kill a Tiger).

Церемония вручения премии пройдет 10 марта 2024 года.

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"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.

Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Юрій Бірюков:
    "Знаєте, от зараз буде багато коментарів - "ніколи не пробачимо" та "помстимося". Так, обовʼязково помстимося.
    Але от вагітна жіночка, яку дивом врятували з пологового будинку у Маріуполі у 2022 році, яка завдяки фотографіям кореспондента Ассошіейтед Прес стала відома на весь світ... зараз працює у "фонді кремля" та агітує за путіна.
    Дивний світ, який я не можу до кінця збагнути".
  • житель юговостока
    Це не "кіно", а документальний фільм з реального життя серед крові і смерті.
    Хай Кіноакадемія США теж на це подивиться.
  • alex j
    це та руZZка свиноматка, яку, ризикуючи свойм життям, виносили УКРАЇНСЬКІ ЛЮДИ з-під кацапскіх обстрілів??
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