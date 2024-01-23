Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на премию "Оскар"
Об этом идет речь на официальном сайте премии, передает Цензор.НЕТ.
Фильм Мстислава Чернова номинировали в категории "Лучший документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар".
В этой категории также будут соревноваться:
- "Бобби Вайн: народный президент" (Bobi Wine: The People's President);
- "Вечная память" (The Eternal Memory);
- "Четыре дочери" (Four Daughters);
- "Убить тигра" (To Kill a Tiger).
Церемония вручения премии пройдет 10 марта 2024 года.
"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.
Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.