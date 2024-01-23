Российская ракета X-101, которая сегодня упала в Украине, была изготовлена в конце 2023 года, - СМИ. ФОТО

Войска РФ в ходе сегодняшней атаки применили ракеты, изготовивленные в конце прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Defense Express.

Журналисты проанализировали неразорвавшуюся маркировку боевой части Х-101. На фотографии, которую получило издание из собственных источников, видна маркировка самого заряда, указывающего на то, что он был произведен в 90-й партии 2023 года. И хотя точное количество партий, которое производится на год, неизвестно, но такой номер партии присущ изделиям, которые были выпущены ближе к концу года.





"Поэтому, скорее всего, этот заряд был произведен в последних месяцах 2023 года. А это уже означает, что полное комплектование ракеты могло произойти совсем недавно. И в целом это еще раз подтверждает то, что сейчас враг для ударов по Украине использует то, что смог выработать, и его ракеты с завода едут на авиабазы", - пишет издание.

По данным Defense Express, главным производителем ракет Х-101 является ГосМКБ "Радуга", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Оно находится в Дубно в 100 км к северу от Москвы. При этом во время недавнего визита военного преступника и министра обороны РФ Шойгу ему рассказали о создании, скорее всего, версии Х-101, которая должна получить усиленную боевую часть весом 800 кг.

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Издание отметило, что Х-101 для РФ стала основной крылатой ракетой воздушного базирования, которая за время войны была модернизирована. В частности, были внесены изменения в систему навигации DSMAC и установлены ловушки, которые ракета отстреливает при заходе на цель.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.