Остин призвал участников "Рамштайна" предоставлять Украине еще больше помощи

Министр обороны Ллойд Остин убежден, что суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности, в связи с чем он призвал участников Контактной группы по обороне Украины, так называемый Рамштайн, продолжать предоставлять Украине еще больше помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во вторник, открывая виртуальное заседание, он сказал: "Давайте будем честными: наша поддержка Украины в борьбе с тиранией сделает все наши страны более безопасными. Если мы потеряем самообладание, если мы вздрогнем, если мы провалим сдерживание, другие станут агрессорами. Мы только пригласим еще больше кровопролития и еще больше хаоса. Таким образом суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины".

Министр обороны США констатировал, что сражение, которое ведет Украина, "важно для всех наших стран".

"Невероятно храбрые украинские войска продолжают борьбу против кремлевских захватчиков на обширной линии фронта в условиях ужасной зимней погоды. Украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля. Путин продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в своей опрометчивой и безрассудной войне выбора. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ и сломят боевой дух украинской армии. Поэтому я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехвата", - детализировал он.

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Остин также отметил, что после почти двух лет войны украинский народ решительно противостоит российской агрессии и оккупации, а российская армия "сильно ослаблена и деморализована".

"Российская армия продолжает вновь нести значительные жертвы, а Украина вернула более половины суверенной территории, захваченной Россией со времени неспровоцированного вторжения", - добавил он.

Глава оборонного ведомства США напомнил участникам Рамштайна о недавнем пакете помощи США на сумму 250 млн долларов, который включал в себя 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, медицинское оборудование.

Кроме того, Остин вновь констатировал, что нет доказательств "неправильного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, предоставленного Украине".

Он также отметил вклад других участников группы.

"Мы должны продолжать концентрироваться как на насущных боевых потребностях Украины, так и на помощи Украине в укреплении и модернизации Сил обороны… именно поэтому Соединенные Штаты организовали конференцию по оборонно-промышленной базе Украины в Вашингтоне в прошлом месяце с целью положить начало новой эре сотрудничества для удовлетворения долгосрочных потребностей безопасности Украины", - пояснил министр.