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В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов

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В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов
Коммунальные службы оперативно устраняют последствия ракетных ударов, которые враг нанес утром 23 января. Повреждены 112 многоквартирных и шесть частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Харьковский городской совет.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 13:00 известно о 112 поврежденных многоквартирных и шести частных домах в Киевском и Салтовском районах.

"В целом в результате обстрелов выбито 3,4 тыс. окон. Сотрудники коммунальных предприятий "Харьковспецстрой", "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" и "Харьковжилстрой" уже закрыли более 300 окон", - говорится в сообщении.

Как сообщили в городском совете, в 38 домах отключено отопление, в 27 – свет, в 16 – газоснабжение.

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Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 6 человек погибли, 57 получили ранения.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Бідні люди, надворі зима, а вони залишилися голі і босі, голодні, налякані... А що попереду? Кацапам ніколи не буде прощення, ніколи! Вони весь час так поступали з українцями і тими, хто їх не підтримує. Щг сьогодні під вечір у своєму відосі Херпіду скаже, що кацапи будуть наказані і піде собі спокійно спасти.
  • юрий Шмалько ea66d093
    Капєц! Горіти всім лаптєногим "братанам" у Вогні. ВСІМ!
  • ZoV KobZona
    Но целиться надо по военным объектам, конечно. Или так говорить.
    "Если они хотят видеть все это регулярно, то надо предоставить им возможность смотреть на это через свои разбитые окна и живьем, без истеричного завывания Соловьева или Скабеевой. Оно начнет доходить через барабанные перепонки и внутренности, которые воспринимают взрывную волну. Ничего другого там уже не поможет. Режим настолько постарался в деле возгонки кровавого живодерства, что только таким клином еще возможно выбить этот клин и сделать это может только Украина. Время уже давно пришло. Пора их лечить передозом".
    https://dl-news.defence-line.org/?p=21756
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