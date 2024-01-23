В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов

Коммунальные службы оперативно устраняют последствия ракетных ударов, которые враг нанес утром 23 января. Повреждены 112 многоквартирных и шесть частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Харьковский городской совет.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 13:00 известно о 112 поврежденных многоквартирных и шести частных домах в Киевском и Салтовском районах.

"В целом в результате обстрелов выбито 3,4 тыс. окон. Сотрудники коммунальных предприятий "Харьковспецстрой", "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" и "Харьковжилстрой" уже закрыли более 300 окон", - говорится в сообщении.

Как сообщили в городском совете, в 38 домах отключено отопление, в 27 – свет, в 16 – газоснабжение.

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Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 6 человек погибли, 57 получили ранения.