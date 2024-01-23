"Манифест 42" готовит предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков: Остановят работу предприятий

Общественное движение "Манифест 42" заявило о переходе к более радикальным формам протеста против давления силовиков на бизнес. 1 февраля бизнес обещает приостановить деятельность компаний на один час.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении движения.

"Мы ждем от руководства государства до 12:00 1 февраля 2024 г. дальнейших шагов для решения проблемы, угрожающей национальной безопасности государства: президенту Украины и правительству - разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные инициативы, разработанные общественным движением "Манифест 42" с привлечением ведущих юристов, направленные на ограничение злоупотребления властью оборотнями в погонах во время проведения обысков, ареста счетов и имущества", - отметили в инициативе.

В частности, среди требований также инициирование законопроекта, которым все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

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"Манифест 42" ожидает от Кабмина инициирования создания постоянно действующей комиссии в формате "правительство - правоохранительные органы - бизнес-объединения" для оперативного реагирования на произвол тыловых силовиков в отношении бизнеса.

"Работа комиссии должна быть публичной с привлечением СМИ, а ее решения – обязательными для выполнения правоохранительными органами", - говорится в заявлении движения.

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"Манифест 42" также обратился к президенту Зеленскому, чтобы тот объявил свою позицию относительно обысков на территории предприятий без решения суда и допуска адвокатов с учетом 42 статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность, рассчитывая на освобождение Игоря Мазепы из СИЗО.

Движение отметило, что в случае отсутствия этих шагов со стороны власти "Манифест 42" проведет 1 февраля 2024 года в 12:00 предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков и на 1 час частично, без ущерба для выполнения оборонных заказов, приостановит работу предприятий.

"Испуганные коррупционеры прячутся за юридической казуистикой и пробелами в законодательстве. Но на нашей стороне справедливость. Пора руководству государства продемонстрировать народу Украины, на чьей оно стороне", - подытожили в общественном союзе.

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Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.

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