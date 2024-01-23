Россияне готовятся к долгосрочной конфронтации с Западом, - руководитель литовской разведки Яунишкис
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой LRT.
По словам Яунишкиса, Литве следует ожидать агрессивной риторики со стороны Кремля.
"Мы видим, что Кремль готовится к долгосрочной конфронтации с Западом и имеет достаточно широкий спектр средств и инструментов, которые он, несомненно, использует, чтобы снизить поддержку Украины Западом", - сказал он.
Руководитель разведки отметил, что ожидается использование информационных и киберопераций, россияне также продолжат ядерный шантаж.
Нельзя исключать и инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией. По его словам, также возможно более активное давление со стороны Кремля на Калининградскую область.
"Они рассматривают Калининград как свое слабое место. Безусловно, с их стороны можно ожидать агрессивной риторики в сторону Литвы, в частности по ситуации в Калининграде", - добавил Яунишкис.