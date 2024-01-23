Зеленский и лидер Европейской народной партии Вебер обсудили ситуацию в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Глава государства поблагодарил группу "Европейская народная партия" и весь Европарламент за лидерство в поддержке Украины с самого начала полномасштабной агрессии РФ.
Манфред Вебер подчеркнул, что Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей Европейской народной партии на разных уровнях, в частности, в коммуникации с иностранными лидерами.
Кроме того, собеседники затронули вопросы ситуации в сфере безопасности в Украине.
"Особенно благодарны нашим партнерам за системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они не только защищают жизнь, но и позволяют Украине развивать собственную экономику", - отметил Зеленский.
В ходе разговора глава государства проинформировал лидера Европейской народной партии об ожиданиях Украины от ближайшего заседания Европейского совета.
"Рассчитываем на разблокирование 50 миллиардов евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля", - добавил он.