Российские самолеты ударили по селу Саблуковка - погибли 2 человека, - Херсонская ОВА
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Российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилому дому в с. Саблуковка Бериславского района Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Херсонской ОВА.
Он отметил: "Российская авиация атаковала село Саблуковка. Ударили в жилой дом, в котором находились люди.
Дом – полностью разрушен. Пока известно о двух погибших местных жителях.
На месте удара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.
Спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. К сожалению, ее сердце остановилось по дороге в больницу".