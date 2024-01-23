В Харькове число погибших в результате ракетного удара возросло до семи

Из-под завалов разрушенной многоэтажки деблокировали тело погибшей женщины. Всего в результате утренних обстрелов погибли 7 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в телеграме.

"Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины", - сообщили в ГСЧС.

Всего в результате утренних обстрелов города погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются.

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Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.