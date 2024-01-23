СБУ разоблачила российскую ИПСО, которая через email-рассылки, где предлагается сотрудничество с оккупантами, пытается посеять панику среди украинцев

Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, в том числе представителей органов государственной власти и частных компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Службы безопасности Украины.

Она осуществляется из большого количества электронных ящиков, которые прежде были сломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение. Таким образом враг еще раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

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СБУ уже заблокировала часть адресов, с которых осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

Напоминаем, что за передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена.

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