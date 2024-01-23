УВКБ ООН отремонтировало более 27 500 домов в Украине

Сегодня верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори и руководителем Офиса Генерального Директората Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите населения Клаудией Амарал посетили семьи и населенные пункты в Киевской области. Целью визита было оценить результаты ремонта жилых домов и рассмотреть новые решения для людей, чьи дома получили повреждения или были уничтожены в результате войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В сообщении говорится, что УВКБ ООН вместе с партнерами в сотрудничестве с Кабмином, региональными и местными властями завершили ремонт более 27 500 домов по всей стране с начала массированной эскалации войны в феврале 2022 года, и это количество растет еженедельно.

"Ремонт домов не только восстанавливает их физические структуры, но и играет решающую роль в психологическом восстановлении людей вместе со структурой громад, изуродованных войной. Я был в Ирпене несколько месяцев после того, как в этих районах был восстановлен контроль правительства Украины, и был шокирован масштабами увиденных разрушений. Когда я вернулся сюда и увидел восстановление города, снова переполненного людьми, это внушило мне надежду и показало, как УВКБ ООН способствует решительности людей и громад по восстановлению. Это было бы невозможно без руководства правительства Украины, региональных и местных властей, а также мощной поддержки ключевых партнеров и доноров, которая должна продолжаться и дальше", - отметил Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Кроме долгосрочных ремонтов домов и многоэтажных зданий УВКБ ООН также предоставляет материалы для экстренного ремонта сразу после атак, как это было после недавних обстрелов в Харькове, Кривом Рогу и Одессе, которые посетил Гранди в последние дни, чтобы увидеть своими глазами разрушение и немедленное гуманитарное реагирование. С начала полномасштабного вторжения более 271684 человек получили такие наборы для экстренного ремонта, что позволило им быстро отремонтировать повреждения своих домов.

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