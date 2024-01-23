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Чтобы избавиться от давления на бизнес, нужно перезагрузить БЭБ с участием иностранных партнеров, - Порошенко

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Чтобы избавиться от давления на бизнес, нужно перезагрузить БЭБ с участием иностранных партнеров, - Порошенко
Давление силовиков на бизнес не только усугубляет экономическую ситуацию внутри страны, но может повредить получению финансовой помощи от Евросоюза и США.

Об этом заявил Петр Порошенко, комментируя ситуацию с "Кейсом Мазепы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Concorde Capital – это один из трех инвестиционных банков в Украине. Банки работают исключительно в условиях доверия, а инвестиции – это то, в чем сегодня Украина нуждается как в воздухе. Concorde Capital, Dragon Capital – также есть попытки атак, ICU тоже находится под давлением. Нет такого инвестбизнеса, который бы ни находился под атакой силовиков", – констатировал Порошенко. "Так было в 2013 году, когда те же люди, которые сейчас принимают те же решения, организовали давление на бизнес "имени Саши-стоматолога", - напомнил политик.

"700 дней назад слова "украинская ярость" касались исключительно российского агрессора. Сейчас у бизнеса не осталось иллюзий. Бизнес ясно понимает, что если не объединятся для того, чтобы защититься от произвола силовиков, – придут к каждому", – пояснил Порошенко.

Лидер "ЕС" отмечает, что нужны немедленные законодательные инициативы, которые делают невозможным давление силовиков на предпринимателей. "Эти инициативы должны заключаться в том, что никто не может вторгаться в бизнес – ни СБУ, ни ГПУ, ни Национальная полиция. Надо кардинально перезагрузить БЭБ при участии иностранных партнеров, как мы это делали, когда формировали НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд. Альтернативы этому не существует", – отмечает Порошенко.

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"В критериях для получения 50 миллиардов Еврокомиссия и Совет ЕС четко отметили, что приоритетом в том числе является инвестиционный климат, верховенство права, свободная конкуренция, невмешательство власти и государства. И если этого не будет, вы ставите под риск оказание помощи Украине, в которой она нуждается как в воздухе", – подчеркнул политик.

"Очень советую прочитать сегодняшний пост госпожи Прицкер, которая является специальным представителем президента Соединенных Штатов. Она подчеркивает, что мы должны защитить украинскую экономику. Прямые иностранные инвестиции не придут, если мы не докажем, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить верховенство права, конкурентную среду и инвестиционный климат. И никакими инвестиционными нянями, никакой комиссией, которая будет искать компромиссы, эту ситуацию не исправить", – отметил Порошенко.

Топ комментарии

  • Vladimir Cherkasov
    потрібно Зелену шмарклю вигнати, доречі, скоро нелегітимного ))
  • Urs
    тоді і я добавлю:
  • Ан Мур
    Про бізнес, і до чого, зокрема, призводить тиск на нього... Пише Олег Пономарь:

    Россияне ищут методы, как укрываться от работы украинских снайперов. Но, похоже, им стараться особо и не придётся…
    Буквально на днях мы все с вами восхищались работой парой снайперов ГУР МО Украины, которые всего за одну ночь ликвидировали 22 российских оккупанта. Как оказалось, выдающимися были не только героизм, сконцентрированность и хладнокровие снайперов Главного управления разведки Минобороны, но и тепловизионная оптика спецназовцев, которая разрабатывается и производится в Украине. Речь идет об известном киевском предприятии «Archer» (ООО «Термал Вижн Текнолоджис»), которое с 2014 года тесном контакте с украинскими силовыми структурами и поставляет им высококачественную продукцию, позволяющую эффективнее уничтожать врага в любое время суток. При этом продукция «Archer» не стоит на месте, а постоянно эволюционирует, улучшает свои характеристики.
    В настоящее время россияне ищут пути, как обманывать ночью снайперские группы СОУ, в частности, разработан "плащ-невидимка", покрываемый специальным веществом и скрывающий объект от тепловизора. Такие плащи могут стать новым вызовом не только для наших военных, оперирующих в ночное время суток, но и компаниям разрабатывающим тепловизоры.
    Хотя, вызовом для «Archer», как, оказалось, станут не "плащи-невидимки", противоядие которым, уверен, "лучники" бы быстро нашли, а разбирательства и дела, которые заводят на украинскую компанию, тем самым нарушая её системную работу как по производству, так и совершенствованию продукции. Кроме того, у предприятия, в рамках заведённых "дел", в октябре 2023 были скопированы конструкторские чертежи и документация, программные продукты.
    Ни на что не намекаю, но подчеркиваю: в октябре 2023 копируются данные на разработки «Archer», а в январе 2024 у россиян появляются первые "плащи-невидимки". В общем, странно это всё. Главный поставщик продукции для лучших снайперов Украины, отстреливающих оккупантов как дичь, оказывается под "следственным" прессингом, а через несколько месяцев после обысков у компании, у врага появляется экипировка, противодействующая её продукции.

    Вот так и живем. Вот так воюем…
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