В Харькове под завалами нашли тело девочки, общее число жертв ракетных ударов выросло до 8, - ОВА. ВИДЕО
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В Харькове под завалами дома, разрушенного в результате вражеских ракетных ударов утром 23 января, найдено тело девочки
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"Под завалами спасатели обнаружили тело девочки. По состоянию на данный момент – восемь погибших", - написал Синегубов.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.