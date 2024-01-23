Офицеры безопасности начали стажировку в школах, - представитель МВД Рева

На этой неделе первые офицеры безопасности начали стажировку в школах.

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.

По словам спикера, офицеров выбирали через конкурс среди действующих работников полиции. Список школ, где в первую очередь появятся офицеры безопасности, согласовывали с МОН. Там подали 402 заведения.

"Пока отбор прошли 480 кандидатов. Впоследствии их заменят офицеры Службы образовательной безопасности — работники полиции, которых отберут на конкурсной основе среди гражданских лиц. Они тоже пройдут соответствующую подготовку. В планах в 2024 году — обеспечить такими специалистами до двух тысяч школ", - сообщила Рева.

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Как отмечается в сообщении, цель проекта: охватить физической охраной все образовательные учреждения в Украине: работающие в очном и смешанном режимах. Идея усилить защиту возникла, в том числе, из-за увеличения случаев обнаружения фактов обращения незаконного оружия и боеприпасов.

"Мы говорим о специалисте по вопросам безопасности, который будет проверять посторонних лиц, пытающихся попасть в школу. Металлоискатели и спецрамки помогут выявлять запрещенные предметы, которые кто-то может принести в школу. Это и профилактические беседы с детьми, и участие в педагогическом процессе, когда офицер СОБ сможет выступать с инициативами по усилению безопасности в учебных заведениях", - добавила спикер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в украинских школах.

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