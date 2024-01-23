Не видим причин вести переговоры в нынешней ситуации, - Швеция о диалоге с Венгрией относительно вступления в НАТО

Глава шведского МИД Тобиас Биллстрем заявил, что он не будет вести переговоры с венгерскими властями, которые пытаются затормозить процесс вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.

"Я не вижу причин вести переговоры в нынешней ситуации", – приводят европейские СМИ слова министра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Орбан направил письмо шведскому коллеге Ульфу Кристерсону с приглашением посетить Венгрию для переговоров по присоединению Швеции к НАТО.

Венгерские власти неоднократно уверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

В конце сентября Орбан отмечал, что пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", поэтому Венгрия не имеет оснований спешить с процессом принятия страны в Альянс.

Венгрия начала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в Альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, показанное в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии постепенно перестает существовать.

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