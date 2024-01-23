Премьер Словакии Фицо: Вы всерьез думаете, что в Киеве война? Там абсолютно нормальная жизнь
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне своего визита в Украину озвучил очередное скандальное заявление об обстреле Киева, заявив, что в столице "нет войны, там абсолютно нормальная жизнь".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Слова Фицо прозвучали в преддверии его первой встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде.
На вопрос журналиста, не было ли уместнее поехать на встречу в Киев, чтобы лучше понять войну России против Украины, он ответил, что "существует конфликт, который является локализованным".
"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, что вы несерьезны. Поезжайте туда и увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", – сказал Фицо.
Словацкий премьер добавил, что более практично встречаться со Шмигалем в Ужгороде, который, по его словам, украинская сторона избрала после того, как Фицо впервые захотел посетить Украину.