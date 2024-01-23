Канада и четыре страны ЕС разоблачили сеть, незаконно экспортировавшую военные товары в Россию

Вследствие совместного расследования Нидерланды, Германия, Латвия, Литва и Канада обнаружили сеть компаний, незаконно поставлявших России оборудование для использования в военных целях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Евроюст сообщил 23 января.

В определенный день правоохранители четырех стран ЕС и Канады провели 14 обысков и арестовали трех подозреваемых в незаконном экспорте в РФ технологического и лабораторного оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

Как напоминают в Евроюсте, такой экспорт является незаконным из-за санкций, введенных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Расследование по этому делу Нидерланды начали в конце 2023 года. Оно привело к разоблачению сети предприятий, которые использовались для обхода запрета на экспорт в Россию и были связаны с нидерландской компанией, созданной еще в 2017-м.

Двое подозреваемых были администраторами этой компании, третий – сотрудник внешнего подрядчика, который, как утверждается, знал о нарушении запрета на экспорт. Торговой компанией, о которой идет речь, сейчас руководит администратор из России, также являющийся ее единственным акционером.

"Арестованные подозреваются в причастности к международной контрабандной сети. Наложен арест на физическую и цифровую управленческую структуру предприятия, зарегистрированного в Нидерландах, а также на его банковский счет и средства связи", - говорят в Евроюсте.

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Там не уточнили названия компании, в отношении которой ведется расследование, и имена подозреваемых.