Россия жертвует 400 солдатами для захвата 1 кв. км украинской земли, - Умеров
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время встречи Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", - отметил министр.
Также противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. При этом, по словам Умерова, даже при шестикратном артиллерийском превосходстве враг не смог достичь хотя бы какого-либо существенного результата.
Глава Минобороны сообщил, что только за последние два месяца Россия выпустила по украинским городам более 600 ракет и более 1000 "шахедов". Количество выпущенных "шахедов" возросло более чем на треть, но эффективность украинской ПВО от российских ракетных атак тоже выросла на треть, отметил министр.
По мнению Умерова, Силы обороны Украины могут перехитрить врага, применив асимметричный подход.
"За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", - отметил руководитель МО.