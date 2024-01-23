Канада предоставит Украине 10 моторных лодок и увеличит свой вклад в "Коалицию F-16", - Минобороны Канады
Об этом сообщило Министерство обороны Канады, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Блэр принял участие в 18-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где и заявил о передаче десяти многоцелевых лодок от Zodiac Hurricane Technologies.
"Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поиск и спасение, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку", - рассказали в канадском оборонном ведомстве.
Ожидается, что поставка этих катеров и учения будут завершены к концу весны 2024 года.
Канада также увеличит свой вклад в "коалицию истребителей", выделив гражданский персонал, инструкторов и обучающие самолеты для тренировки украинских пилотов.
"Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн канадских дол. (около 11,5 млн дол. США). Обучение начнется в феврале 2024-го и будет продолжаться до 2025-го", - добавили в министерстве.
Блэр также объявил об участии Канады в двух коалициях сил и средств, которые будут входить в Контактную группу по обороне Украины: Бронетанковую коалицию и Коалицию ВВС.
В заключение министр отметил, что ВСУ получили и другую ранее анонсированную помощь, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО, а также зимнюю одежду и снаряжение. Больше таких поставок будет отправлено в ближайшие недели.