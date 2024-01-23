Канада предоставит Украине 10 моторных лодок и увеличит свой вклад в "Коалицию F-16", - Минобороны Канады

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его государство предоставит Украине 10 многофункциональных надувных судов на общую сумму 15 млн долларов США и выделит дополнительные 11,5 млн долларов на обучение украинских пилотов на F-16.

Об этом сообщило Министерство обороны Канады, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Блэр принял участие в 18-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где и заявил о передаче десяти многоцелевых лодок от Zodiac Hurricane Technologies.

"Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поиск и спасение, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку", - рассказали в канадском оборонном ведомстве.

Ожидается, что поставка этих катеров и учения будут завершены к концу весны 2024 года.

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Канада также увеличит свой вклад в "коалицию истребителей", выделив гражданский персонал, инструкторов и обучающие самолеты для тренировки украинских пилотов.

"Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн канадских дол. (около 11,5 млн дол. США). Обучение начнется в феврале 2024-го и будет продолжаться до 2025-го", - добавили в министерстве.

Блэр также объявил об участии Канады в двух коалициях сил и средств, которые будут входить в Контактную группу по обороне Украины: Бронетанковую коалицию и Коалицию ВВС.

В заключение министр отметил, что ВСУ получили и другую ранее анонсированную помощь, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО, а также зимнюю одежду и снаряжение. Больше таких поставок будет отправлено в ближайшие недели.

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