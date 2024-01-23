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Министр сельского хозяйства Латвии Краузе призвал ЕС прекратить импорт российской продукции

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Министр сельского хозяйства Латвии Краузе призвал ЕС прекратить импорт российской продукции
Фото: Источник
Министр сельского хозяйства Латвии Арман Краузе на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС призвал наложить санкции на импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Евросоюз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LV portāls.

"Мы сами можем обеспечить наших граждан самыми лучшими в мире продуктами питания, поэтому я призываю к введению санкций на импорт российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", - сказал Краузе.

Кроме того, латвийский министр обратился к своим коллегам из государств-членов ЕС с просьбой поговорить со своими правительствами и премьер-министрами, поскольку решение о введении санкций в ЕС может быть принято главами государств на самом высоком уровне.

"Снова и снова главным приоритетом для всех нас является поддержка Украины", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Не бачу протестів польських, румунських, словацьких фермерів проти засилля рашистської сільськогосподарської та харчової продукції, яка однозначно позбавляє їх чималої частини прибутків. Де ці нещасні фермери яким не дає жити імпортна продукція?
  • Urs
    як же тоді словаки будуть без рєпи?
  • Rino Rino
    І на тлі блокування ввезення продовольства в ЄС з України, українцям подібне читати дуже прикро. з кацапами спокійно собі торгують, а українську продукцію блокують. лицемірно і цинічно як на мене. а чому від наших дипломатів, чиновників не чути подібних заяв? важко повірити, що вони не в курсі. скоріше народ повірить в їх недостатню компетентність..
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