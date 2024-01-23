Министр сельского хозяйства Латвии Краузе призвал ЕС прекратить импорт российской продукции
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Министр сельского хозяйства Латвии Арман Краузе на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС призвал наложить санкции на импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Евросоюз.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LV portāls.
"Мы сами можем обеспечить наших граждан самыми лучшими в мире продуктами питания, поэтому я призываю к введению санкций на импорт российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", - сказал Краузе.
Кроме того, латвийский министр обратился к своим коллегам из государств-членов ЕС с просьбой поговорить со своими правительствами и премьер-министрами, поскольку решение о введении санкций в ЕС может быть принято главами государств на самом высоком уровне.
"Снова и снова главным приоритетом для всех нас является поддержка Украины", - добавил он.