Бизнесмен Мазепа вышел из-под стражи под залог

Основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее сегодня апелляционный суд уменьшил Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн грн.

Напомним, ГБР расследует дело Мазепы с 2022 года и настаивало на залоге в 700 млн грн, поскольку ориентировочная стоимость присвоенных земель – 1,1 млрд. грн.

Государственное бюро расследований задержало Игоря Мазепу 18 января во время прохождения украинско-польской границы.

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