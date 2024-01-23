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Бизнесмен Мазепа вышел из-под стражи под залог

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Бизнесмен Мазепа вышел из-под стражи под залог
Основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее сегодня апелляционный суд уменьшил Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн грн.

Напомним, ГБР расследует дело Мазепы с 2022 года и настаивало на залоге в 700 млн грн, поскольку ориентировочная стоимость присвоенных земель – 1,1 млрд. грн.

Государственное бюро расследований задержало Игоря Мазепу 18 января во время прохождения украинско-польской границы.

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Топ комментарии

  • МА Вроде
    На коломойшу глянь і порадуйся.
  • Сергей121
    О, а тут вже "разгул" новоспечених "вболівальників" з подоляковського пулу!
    Отак, друзі, кацапи нас і вбивають - кидають якомусь прищавому підарку пару сотень гривень і воно з трусів вискакує з подоляківською йухньою і починає відволікати увагу своїми "патріотичними"(однотипними заявами!!) від головного - ЗЕбуїни злякались!
    ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЬ!!!
    І випустили цього Мазепу!
    Не знаю, чи зробили висновки інші бізнесмени, але посил був для Банкової ДУЖЕ потужний і...вони, як казала кацапська симонянша - "далі заднюю".
    Подивимось за розвитком ситуаціі.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Шукайте цю Мазепу вже в Монако. Коли потрібно буде на допит викликати.
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