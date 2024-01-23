Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО
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Парламент Турции ратифицировал заявку Швеции о вступлении в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
После нескольких месяцев затягивания и обсуждений турецкий парламент в конце концов дал свое согласие на расширение НАТО. На сегодняшнем пленарном заседании турецкие парламентарии ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Теперь документ отправляется к турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Он должен его подписать и передать в Государственный департамент США.
Единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение относительно заявки Швеции, остается Венгрия. Сегодня венгерский премьер Виктор Орбан предложил шведскому коллеге приехать в Будапешт, чтобы обсудить этот вопрос. В Швеции ему ответили, что говорить не о чем.