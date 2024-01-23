Украина получит от Германии 6 вертолетов Sea King для противовоздушной обороны, - Писториус
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Министр обороны Германии Борис Писториус после 18-го "Рамштайна" заявил о том, что Украина получит 6 вертолетов Sea King из немецкого военного запаса.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Известно, что поставка вертолетов начнется со второго квартала 2024 года.
По словам Писториуса, вертолеты "Sea King", должны помочь Украине во всем: от наблюдения за Черным морем до транспортировки солдат.
"Для защиты украинского народа и инфраструктуры противовоздушная оборона продолжает оставаться приоритетом No1. Нам также нужна большая скорость в производстве оружия", – сказал Писториус.