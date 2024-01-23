Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра и Воздушные силы.
В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение об угрозе обстрела Харькова баллистическими ракетами.
После этого Терехов заявил о взрыве в городе.
"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", - написал он.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по Киевскому району Харькова.
"Предварительно - три попадания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - отметил Синегубов.
Позже Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших.
По последней информации, в результате обстрелов Харькова сегодня погибли 8 человек, среди них один ребенок.