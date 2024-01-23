Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра и Воздушные силы.

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение об угрозе обстрела Харькова баллистическими ракетами.

После этого Терехов заявил о взрыве в городе.

"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", - написал он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по Киевскому району Харькова.

"Предварительно - три попадания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - отметил Синегубов.

Позже Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших.

По последней информации, в результате обстрелов Харькова сегодня погибли 8 человек, среди них один ребенок.

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