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Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)

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Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра и Воздушные силы.

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение об угрозе обстрела Харькова баллистическими ракетами.

После этого Терехов заявил о взрыве в городе.

"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", - написал он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по Киевскому району Харькова.

"Предварительно - три попадания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - отметил Синегубов.

Позже Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших.

По последней информации, в результате обстрелов Харькова сегодня погибли 8 человек, среди них один ребенок.

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Крик душі харків'ян. Скільки можна це терпіти?
    Адже припинити обстріли Харкова можна елементарно.
    Обстріляли рашисти Харків, відразу повинна бути відповідь у вигляді обстрілу Білгорода.
    Коли рашисти постійно будуть отримувати у відповідь то заспокояться
    Тим більше Білгород можна дістати навіть гаубицями, які б'ють на 40 км
    Але ця влада верховного зрадника, мовчить.
    Ну добре, Зеля типу зрадник а де той ''захисник українців'' Залужний.
    Залужний ти де, сховався?
    Тепленьке крісло важливіше за справедливість?
    Де совість, чи тільки селфі та гучні слова залишились від нього!
  • Max G
    Глупо. ***..лу глубоко похер на белгород и его жителей. хоть там все снесут. а наши партнеры наоборот - очень озаботятся, бить нужно по ВПК, энергетике и т.п.
  • Igor Abolinsh
    Извините, не много зарабатываю, отправил очередные 10 евро для поддержки военным Украины на Мавики! Через ZIEDOT.LV Вместе до победы Украины!
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