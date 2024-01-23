Украина и Великобритания готовят конференцию относительно совместного производства оружия, - ОП
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Собеседники уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.
В продолжение диалога президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака была обсуждена подготовка к конференции по совместному оборонному производству.
Тимоти Барроу отметил беспрецедентную поддержку Соглашения со стороны парламента и политических партий Великобритании, что говорит о том, что британский народ также безоговорочно поддерживает соглашение относительно гарантий безопасности.
Руководитель Офиса президента в свою очередь поблагодарил собеседника за участие во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации украинской "формулы мира", которая состоялась в Давосе.
12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.
Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.