Украина и Великобритания готовят конференцию относительно совместного производства оружия, - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к конференции по совместному оборонному производству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Собеседники уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.

В продолжение диалога президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака была обсуждена подготовка к конференции по совместному оборонному производству.

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Тимоти Барроу отметил беспрецедентную поддержку Соглашения со стороны парламента и политических партий Великобритании, что говорит о том, что британский народ также безоговорочно поддерживает соглашение относительно гарантий безопасности.

Руководитель Офиса президента в свою очередь поблагодарил собеседника за участие во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации украинской "формулы мира", которая состоялась в Давосе.

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12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

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