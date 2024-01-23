Украина получила 80 млрд долларов от коалиции "Рамштайн", - Пентагон

Контактная группа по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн", выделила более $80 миллиардов военной помощи Украине и продолжает коллективные усилия, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая продолжает защищаться от непровоцированной агрессивной войны РФ. В целом эта коалиция выделила более 80 миллиардов доларов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается", - отметил представитель.

По словам Райдера, сейчас группа сосредотачивает усилия на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

Он добавил, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие решения о дальнейшей поддержке Украины со стороны Конгресса, продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы найти возможности для помощи ВСУ.

Напомним, во вторник, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин открыл 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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