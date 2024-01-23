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Украина получила 80 млрд долларов от коалиции "Рамштайн", - Пентагон

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Украина получила 80 млрд долларов от коалиции "Рамштайн", - Пентагон
Контактная группа по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн", выделила более $80 миллиардов военной помощи Украине и продолжает коллективные усилия, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая продолжает защищаться от непровоцированной агрессивной войны РФ. В целом эта коалиция выделила более 80 миллиардов доларов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается", - отметил представитель.

По словам Райдера, сейчас группа сосредотачивает усилия на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

Он добавил, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие решения о дальнейшей поддержке Украины со стороны Конгресса, продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы найти возможности для помощи ВСУ.

Напомним, во вторник, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин открыл 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также: США надеются, что Украину на "Рамштайн" поддержат другие союзники, у Вашингтона больше нет денег, - Пентагон

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Україна отримала 80 млрд доларів від коаліції "Рамштайн"

    Мгм.
    Я же встиг зрадіти, а воно, виявляється, - лише "вечір приємних згадок".
  • Andrew Moon
    Схоже від допомоги перейшли до переліку заслуг. З Польщею теж так було...
  • Alexey Burchak "Allad"
    ми мільярдами стріляємо? Якщо я поставлю 1 патрон за 1 доллар і такий патрон за 100. Це той самий патрон, чи через зміну ціни він стає в 100 раз крутіше? Тому абсолютні числа, а не відносні. Бо поставлено балістичних ракет 20, літаків нуль, Хаймарсів 20, Абрамсів 31, Леопардів десь 60.

    Це за 80 ярдів? Польща за 80 повністю армію новую будує з літаками, ППО, бойовими гелікоптерами, кораблями, і десятками тисяч техніки. І в них це менше 80 ярдів вийшло. А в нас одиничні екземпляри і більшість списаної зброї і 80? Коли народився вестерн з його пилянням грошей, Рєзніков заплакав.
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