В течение 23 января россияне 28 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 158 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 158 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свеская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Великописаревская громада: произведен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (24 взрывов) и обстрел из кассетного боеприпаса (6 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (45 взрывов), попадание дронов типа FPV (2 взрыва), обстрелы из гранатометов АГС (29 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ (4 взрыва), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с помощью БПЛА (2 взрыва). Также произошло попадание дрона типа FPV (1 взрыв).

Свеская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Юнаковская громада: проведен минометный обстрел (11 взрывов) и артиллерийский обстрел (5 взрывов)".

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