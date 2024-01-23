В течение 23 января россияне 28 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 158 взрывов, - ОВА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Великописаревская громада: произведен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (24 взрывов) и обстрел из кассетного боеприпаса (6 взрывов).
Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (45 взрывов), попадание дронов типа FPV (2 взрыва), обстрелы из гранатометов АГС (29 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).
Краснопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ (4 взрыва), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с помощью БПЛА (2 взрыва). Также произошло попадание дрона типа FPV (1 взрыв).
Свеская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
Юнаковская громада: проведен минометный обстрел (11 взрывов) и артиллерийский обстрел (5 взрывов)".