Оккупанты в течение 23 января 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра в течение 23 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск".

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