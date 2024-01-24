Украина - главная мишень иностранных атак по дезинформации, - исследование Евросоюза
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Манипулирование информацией и вмешательство из-за рубежа – Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) – важнейший компонент современной войны, говорится в докладе.
"Самым очевидным примером является Россия, которая использует FIMI как инструмент в своей агрессивной войне против Украины и в попытках оправдать свою войну по всему миру", - пишут авторы. Они подчеркивают, что Киеву и его союзникам следует усилить меры по противодействию этим операциям. Несмотря на то, что ЕС ввел санкции в отношении ключевых подконтрольных Кремлю СМИ, "необходимы дальнейшие усилия по решению проблемы использования FIMI для подрыва стабильности и безопасности Украины, а также для ослабления ее поддержки".
Из 480 проанализированных исследователями информационных атак на государства Украина стала объектом 160 раз. На втором месте – США: 58 случаев. За ними следуют Польша (33), Германия (31), Франция (25) и Сербия (23). В целом дезинформационная деятельность, которую непосредственно изучает Брюссель, была направлена на 53 страны.
Что касается отдельных личностей, то больше всего информационных нападений было совершено на президента Украины Владимира Зеленского (40 процентов случаев), на втором месте – глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель (20 процентов), далее следуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (9 процентов) и президент Франции Эмманюэль Макрон (4 процента). Первая леди Украины Елена Зеленская также вошла в этот список.
Среди организаций чаще всего атакам подвергался Евросоюз (19 процентов случаев), НАТО (15 процентов), ВСУ (14 процентов), ООН (3 процента), а также СМИ, такие как Euronews (3 процента), и Deutsche Welle, Reuters и New York. Times – по 2 процента. В первом случае нападки на организации прямые, а в случае с прессой атаки принимают форму поддельных медиапродуктов в корпоративном стиле "для придания достоверности манипулированному контенту", отмечают исследователи.
Для распространения дезинформации и манипуляций чаще всего задействовали социальные сети Telegram и X (бывший Twitter). Однако в докладе указывается, что подобная активность наблюдалась практически на всех других платформах.