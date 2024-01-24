Украина - главная мишень иностранных атак по дезинформации, - исследование Евросоюза

Согласно исследованию внешнеполитической службы Европейского Союза, в 2023 году Украина стала главной мишенью целенаправленных иностранных операций по дезинформации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Манипулирование информацией и вмешательство из-за рубежа – Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) – важнейший компонент современной войны, говорится в докладе.

"Самым очевидным примером является Россия, которая использует FIMI как инструмент в своей агрессивной войне против Украины и в попытках оправдать свою войну по всему миру", - пишут авторы. Они подчеркивают, что Киеву и его союзникам следует усилить меры по противодействию этим операциям. Несмотря на то, что ЕС ввел санкции в отношении ключевых подконтрольных Кремлю СМИ, "необходимы дальнейшие усилия по решению проблемы использования FIMI для подрыва стабильности и безопасности Украины, а также для ослабления ее поддержки".

Из 480 проанализированных исследователями информационных атак на государства Украина стала объектом 160 раз. На втором месте – США: 58 случаев. За ними следуют Польша (33), Германия (31), Франция (25) и Сербия (23). В целом дезинформационная деятельность, которую непосредственно изучает Брюссель, была направлена на 53 страны.

Также читайте: Россия в 2024 году попытается настроить европейцев против Украины, - Reuters

Что касается отдельных личностей, то больше всего информационных нападений было совершено на президента Украины Владимира Зеленского (40 процентов случаев), на втором месте – глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель (20 процентов), далее следуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (9 процентов) и президент Франции Эмманюэль Макрон (4 процента). Первая леди Украины Елена Зеленская также вошла в этот список.

Среди организаций чаще всего атакам подвергался Евросоюз (19 процентов случаев), НАТО (15 процентов), ВСУ (14 процентов), ООН (3 процента), а также СМИ, такие как Euronews (3 процента), и Deutsche Welle, Reuters и New York. Times – по 2 процента. В первом случае нападки на организации прямые, а в случае с прессой атаки принимают форму поддельных медиапродуктов в корпоративном стиле "для придания достоверности манипулированному контенту", отмечают исследователи.

Для распространения дезинформации и манипуляций чаще всего задействовали социальные сети Telegram и X (бывший Twitter). Однако в докладе указывается, что подобная активность наблюдалась практически на всех других платформах.

Также читайте: Кулеба о дезинформационных кампаниях РФ относительно помощи США: Верьте не в фейки, а в Украину