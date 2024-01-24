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Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о ратификации членства Швеции в Альянсе

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Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о ратификации членства Швеции в Альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал голосование Большого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ, его комментарий цитирует телекомпания SVT, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что теперь ожидает, что Венгрия завершит национальную процедуру ратификации как можно скорее".

"Все страны НАТО в Вильнюсе согласились пригласить Швецию в наш альянс, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а нас всех - безопаснее", - добавил он.

Как сообщалось, парламент Турции вечером 23 января после нескольких часов дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Теперь, для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции в Альянс, свою подпись под решением парламента должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это формальный шаг, но неизвестно, когда он состоится.

До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, обещавшая, что будет "не последней" в этом процессе.

Также читайте: Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО

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Топ комментарии

  • Adam Wake
    Вітаю Швецію. Вони і поза НАТО багато років були найактивнішими учасниками альянсу, одними з кращих. Не те що більшість паразитів.
  • Victor Litarchuk
    І в яких це алкашів мадяри навчилися: "ты меня уважаеш?"
  • Trevo Trow
    Як не один гівнюк, так інший вилізе. Це я не про генсека, а про ратифікацію.
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