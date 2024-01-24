Правоохранительные органы ограничат проверки бизнеса, - Свириденко

СНБО рекомендовал правоохранительным органам в течение трех месяцев воздерживаться от действий, которые могут заблокировать или оказать существенное негативное влияние на работу предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Главное, что я хочу донести: экономический блок правительства и бизнес - на одной стороне. За каждого предпринимателя я готова бороться лично. Сегодня после обсуждений с бизнесом, в правительственном кругу и на СНБО, Президент Владимир Зеленский озвучил практические шаги, способные стабилизировать ситуацию", – написала она.

Первый шаг, по словам чиновницы, состоит в том, что правительство подаст в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Бюро экономической безопасности, чтобы усилить механизмы его работы. Изменить предложат и нормы Уголовного процессуального кодекса, законов "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

"Конечная цель - установить дополнительные гарантии защиты интересов бизнеса во время обысков и других процессуальных действий. Кроме того, изменения позволят консолидировать работу с преступлениями, посягающими на экономику государства, в едином органе - Бюро экономической безопасности", - написала Свириденко.

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Также предлагается внести изменения в закон "Об оборонных закупках", чтобы урегулировать предельный уровень прибыли для государственных контрактов, выполненных или выполняемых во время военного положения.

Второй шаг: при Президенте будет создан Совет по поддержке бизнеса на период военного положения. Этот совет будет реагировать на жалобы предпринимателей и решать неотложные проблемы.

"Третье - проверки бизнеса правоохранительными органами будут ограничены. Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины будет рекомендовано решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокирования счетов, если такие действия заблокируют или существенно негативно повлияют на работу предприятия. Кроме того, должны будут провести аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять", - отметила вице-премьер.

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Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут нести риски для экономики государства. Кроме того, будут наработаны механизмы того, как защитить бизнес от возможных злоупотреблений или давления со стороны силовых структур, в частности, во время проведения процессуальных действий.

По словам Свириденко, Кабмин разработает аналитический модуль к Единому реестру досудебных расследований, где будет публичный доступ к аналитическим обобщенным данным о работе органов правопорядка и прокуратуры. Также можно подать жалобу на деятельность силовиков.

"Кроме того, правительство проведет аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев разблокирования", - резюмировала Свириденко.

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