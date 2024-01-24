Новости • Агрессия России против Украины, Война

Нехватка средств для Украины мешает обслуживать предоставленное ранее вооружение, - Пентагон

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Нехватка средств для Украины мешает обслуживать предоставленное ранее вооружение, - Пентагон
Отсутствие решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине влияет на возможности Пентагона передавать ВСУ оружие и боеприпасы, а также обслуживать ранее предоставленное вооружение.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Очевидно, что текущая нехватка финансирования заставила нас приостановить изъятие дополнительных вооружений из наших запасов ввиду последствий для нашей собственной боевой готовности. И это, конечно, мешает нам удовлетворять наиболее насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, средства ПВО", - отметил представитель оборонного ведомства США.

Кроме того, по его словам, отсутствие дополнительного финансирования мешает обслуживанию вооружения и оборудования, предоставленных Украине ранее.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем (законодателей – ред.) как можно скорее обеспечить дополнительное финансирование", - резюмировал представитель Пентагона.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    До чого ці новини?
    Трамп чітко казав: ні цента для України.
    Пригрозив спікеру Джонсону відставкою та виключенню з партії, якщо той поставить на голосування, якщо конгресмени республіканці та демократи щось самі домовляться. Проблема кордона з Мексикою - то був відволікаючий маневр, цієї проблеми нема.

    Ось таку пастку рудий *****-2 зробив для України.
  • Alex L cbc8e6bb
    Ну так, ми вже цей спектакль кілька місяців спостерігаємо. США перетворились на клоунську країну. Рудий клоун вже керує.
  • Gary Grant
    Обісралися США по самі вуха. Тьфу.
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