Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 23 января поразили 11 районов сосредоточения оккупантов, 9 артиллерийских средств, 2 ЗРК, 2 средства ПВО, - Генштаб
1 2007
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по россиянам в течение 23 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника".