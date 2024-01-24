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Для обеспечения ВСУ необходимым вооружением коалиции нужны "креативность и многомерность", - Пентагон

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Для обеспечения ВСУ необходимым вооружением коалиции нужны "креативность и многомерность", - Пентагон
Страны, участвующие в группе, продолжают помогать Украине, несмотря на то, что Конгресс до сих пор не одобрил дополнительное финансирование для Киева на текущий год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.

"Мы слышали от, по крайней мере, трех крупных европейских стран, как они сотрудничают со своими оборонными отраслями, чтобы расширить свое производство боеприпасов... Нам помогает креативность и многомерность коалиции. Например, некоторые боеприпасы стандартов НАТО, на которые заключаются контракты с европейскими странами, - это старые советские боеприпасы, которые украинцы все еще могут использовать", – заявила Воландер.

Несмотря на неодобрение Конгрессом дополнительного финансирования, США продолжают поставлять Украине противоракетные средства и боеприпасы по предварительным контрактам.

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"Они (контракты) существенны в 2024 году, но объемы будут не таких же размеров, какие мы могли поставлять Украине после того, как Конгресс одобрил помощь в 2022 году", - добавила Воландер.

Напомним, 23 января стартовала 18-я встреча в формате Рамштайн в онлайн-формате. Она посвящена долгосрочным потребностям Украины.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Американці передали Україні касетні ********** DPICM. Це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною. Якщо говорити про 155-мм *********, то він містить 88 окремих субелементів, які гарантовано накривають зону з діаметром 300 метрів. Завдяки цьому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних, пояснюють у матеріалі Defense Express. Тобто їх використання дозволить зменшити потребу у *********ах та кількість пострілів, необхідних для виконання вогневого завдання.

    DPICM M864 та субелемент M42 Фото: defence-ua

    Отакі "цяці" уже давно летять на голови кацапів як у цих снарядах так і у вигляді окремих бойових елементів з дронів ( розібраних авіакасет) Учора бачив як дрон таке скинув у окоп
    "Утилізуємо" повним ходом І ********** і кацапів!
  • Николай Русак edc56e8a
    Мабуть в тебе з пам'яттю проблеми, а може ще тоді під стіл ходив, коли америкоси викрутили Україні руки та заставили позбутися ядерно' зброї, а взамін надали папірець про гарантії, які, людина з комплексом раба, виконувати відмовилась. Перш ніж писати подібну фуйню, вивчи мат. частину.
  • Gary Grant
    На даний момент "креативність"-це з благими балачками приховати намір не дати змоги Україні викинути кацапню зі своєї землі та примусити до перемовин.
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