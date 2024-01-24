Для обеспечения ВСУ необходимым вооружением коалиции нужны "креативность и многомерность", - Пентагон

Страны, участвующие в группе, продолжают помогать Украине, несмотря на то, что Конгресс до сих пор не одобрил дополнительное финансирование для Киева на текущий год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.

"Мы слышали от, по крайней мере, трех крупных европейских стран, как они сотрудничают со своими оборонными отраслями, чтобы расширить свое производство боеприпасов... Нам помогает креативность и многомерность коалиции. Например, некоторые боеприпасы стандартов НАТО, на которые заключаются контракты с европейскими странами, - это старые советские боеприпасы, которые украинцы все еще могут использовать", – заявила Воландер.

Несмотря на неодобрение Конгрессом дополнительного финансирования, США продолжают поставлять Украине противоракетные средства и боеприпасы по предварительным контрактам.

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"Они (контракты) существенны в 2024 году, но объемы будут не таких же размеров, какие мы могли поставлять Украине после того, как Конгресс одобрил помощь в 2022 году", - добавила Воландер.

Напомним, 23 января стартовала 18-я встреча в формате Рамштайн в онлайн-формате. Она посвящена долгосрочным потребностям Украины.