Евросоюз вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка, - Reuters

Конфискация российских активов и передача их Киеву позволила бы ослабить давление на Запад в вопросе финансирования Украины, однако европейские чиновники считают эту идею слишком рискованной с юридической точки зрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Отмечается, что в 2022 году после вторжения России в Украину Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ. Около 200 млрд из них хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском расчетном центре Euroclear.

"Конфискации российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу", - сказал агентству на условиях анонимности чиновник, знакомый с переговорами.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал Reuters, что в этом вопросе необходимо быть очень осторожным.

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"Представьте себе, если мы политически решим предоставить миллиарды Украине. А через шесть месяцев мы получим судебное решение, в котором будет сказано, что мы не имеем права отдавать их. Кто тогда будет платить?" – сказал он.

Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой процедуры, но и потенциальными последствиями для европейской валюты: инвесторы могут выйти из активов в евро из-за опасений, что их деньги тоже могут быть конфискованы.

Москва ранее пообещала, что в случае конфискации активов ЦБ то же произойдет с западными активами в России, которые, по некоторым данным, составляют 288 млрд долларов.