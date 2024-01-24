Россия пытается истощить ПВО Украины, - Кирби

Ракетными обстрелами Россия пытается истощить ПВО Украины. Поэтому украинцы вынуждены принимать "трудные решения" относительно использования ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в ходе брифинга в Белом доме сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он прокомментировал ракетную атаку РФ 23 января и подчеркнул важность предоставления США помощи Украине.

"Это то, что россияне пытались делать с начала зимних месяцев. Это – попытка и дальше приносить страдания украинцам, пытаясь сломить их волю, их позвоночник, это нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и местность. И Путин это делал и раньше", – отметил Кирби.

Он добавил, что атаки российских сил против гражданской инфраструктуры – попытка истощить украинские системы противовоздушной обороны.

"Украинцы вынуждены принимать трудные решения по поводу того, какие ракеты ПВО использовать, а какие - сберечь для другого дня. И россияне знают это", - сказал Кирби.

Также читайте: Отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины, - Белый дом

Напомним, утром, 23 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Страна-агрессор применила 44 средства воздушного нападения. В частности, четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, восемь ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер-М" и пять управляемых авиационных ракет Х- 59/Х-31. Силы ПВО сбили 15 ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять "Искандеров" и две Х-59.