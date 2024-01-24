В течение суток произошло 56 боестолкновений, по 16 атак отбито на Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

За минувшие сутки враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Авиационные удары получили: Казачья Лопань, Липцы, Гатище Харьковской области; Макеевка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Серебрянка, Сиверск, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области; Качкаровка, Милово, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки - около Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага около Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника южнее Червоного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.